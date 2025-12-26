Во втором туре группы А Кубка африканских наций сборные Марокко и Мали будут выяснять сильнейшего. Игра состоится 26 декабря в столице Марокко — Рабате.
Хозяева турнира — фаворит квартета. После первого тура команда имеет первые очки. Она обыграла Коморские острова со счетом 3:1. Вторая победа гарантирует марокканцам выход в плей-офф.
Сборная Мали после первого тура только с одним пунктом. В прошлом матче она сыграла вничью 1:1 со сборной Замбии. Сегодня малийцам нужно набирать очки, чтобы увеличить свои шансы на прямой выход в плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Котировки букмекеров на игру: 1.52 на победу Марокко, 3.90 на ничью, 7.40 на победу Мали.
- Искусственный интеллект считает, что игра закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Марокко — Мали смотрите на LiveCup.Run.
