Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовский рассказал о своих планах на последние годы карьеры.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Я надеюсь, что сборная Польши сыграет два матча квалификации так, что выйдем на чемпионат мира. Хотел бы получить всё: возможность сыграть на чемпионате мира, титул чемпиона Испании, Лиги чемпионов. Я осознаю, что это мои последние годы в футболе», — заявил Левандовский в видео на YouTube-канале Rymanowski Live.

Напомним, что «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Примеры на данный момент, а сборная Польши сыграет против Албании в полуфинале квалификации на ЧМ-2026.