«Монако» принял решение продать своего нападающего Джорджа Иленихену, который редко проходит в основу

Джордж Иленихена globallookpress.com

За 19-летнего игрока монегаски намерены выручить не менее 20 млн евро.

По данным инсайдер Экрема Конура, интерес к форварду уже обозначили «Айнтрахт», «Рома», «Вильярреал», «Байер», «Штутгарт» и «Фиорентина».

Состав «Монако» Иленихена пополнил летом 2024 года, перебравшись из бельгийского «Антверпена» за почти 19 млн евро.

Всего за время выступления в клубе игрок провел 46 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 ассиста. Сейчас его оценивают на Transfermarkt в 12 млн евро.