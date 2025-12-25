Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал игрока ЦСКА Мойзеса лучшим защитником РПЛ по итогам 2025-го года.

«Я бы назвал лучшим Мойзеса. Хоть он иногда чудил, был жёстким, получал красные карточки, но цепкий, хорошо играет сзади, помогает. Отмечу его настрой и мотивацию. Где-то его эмоциональность подводит, но у нас нападающие не играют на этом. Всегда можно его спровоцировать. Но по самоотдаче, борьбе и настрою он выделяется», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В текущем сезоне 30-летний Мойзес провёл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.