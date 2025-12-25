Клуб РПЛ «Пари НН» предложил новое соглашение своему ключевому футболисту Хуану Боселли.

Хуан Боселли globallookpress.com

«Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим.

Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со свой стороны делаем всё возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение, — сказал генеральный директор нижегородцев Виталий Карасев "Матч ТВ".

За "Пари НН" уругвайский нападающий играет с 2023 года. В этом сезоне он провел за команду 20 матчей и забил в них 10 мячей. Сейчас он оценивается в 1,5 млн евро.