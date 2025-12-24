Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Прекрасно осваиваюсь в клубе и в городе. С момента приезда меня очень тепло приняли. Для меня главная цель — помочь команде выигрывать трофеи. Прошлый сезон был фантастическим, однако жизнь движется очень быстро, всё меняется, и цель — повторить эти успехи. Полностью сосредоточен на этом. Всё замечательно с персоналом и моими товарищами по команде, у меня нет никаких нареканий», — цитирует слова Рашфорда Sport.es.

В составе «Барселоны» Рашфорд в 24 матчах за клуб во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

28-летний англичанин выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды, права на форварда принадлежат «Манчестер Юнайтед».