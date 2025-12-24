Главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров признался, что желает возглавить в будущем московский «Спартак».

Дмитрий Комбаров globallookpress.com

«Вижу ли себя в будущем главным тренером "Спартака"? Да. Я спартаковец, с шести лет в клубе, знаю, что это такое. В большом "Спартаке" отыграл 9 лет, 274 игры. На сегодняшний день я уже четвертый год тренирую и вижу хорошие перспективы. Поэтому не исключаю, что я там когда‑то окажусь», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Комбаров начал тренерскую карьеру в 2022 году в петербургской «Звезде». В начале 2024 года он возглавил вторую команду «Спартака».