Главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров признался, что желает возглавить в будущем московский «Спартак».

Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбаров globallookpress.com

«Вижу ли себя в будущем главным тренером "Спартака"?  Да.  Я спартаковец, с шести лет в клубе, знаю, что это такое.  В большом "Спартаке" отыграл 9 лет, 274 игры.  На сегодняшний день я уже четвертый год тренирую и вижу хорошие перспективы.  Поэтому не исключаю, что я там когда‑то окажусь», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Комбаров начал тренерскую карьеру в 2022 году в петербургской «Звезде».  В начале 2024 года он возглавил вторую команду «Спартака».