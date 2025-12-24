Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев globallookpress.com

«Я слышал, что "Динамо" пыталось найти другого тренера, но, как мы видим, не срослось. Я думаю, что Ролан Александрович заслужил возможность побыть не "пожарным", а полноправным тренером. Далее руководители "Динамо" посмотрят на его работу и дадут свою оценку. У Гусева есть время на подготовку и есть достаточно длинный отрезок чемпионата, чтобы понять, что какой он тренер», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.