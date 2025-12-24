Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».
«Я слышал, что "Динамо" пыталось найти другого тренера, но, как мы видим, не срослось. Я думаю, что Ролан Александрович заслужил возможность побыть не "пожарным", а полноправным тренером. Далее руководители "Динамо" посмотрят на его работу и дадут свою оценку. У Гусева есть время на подготовку и есть достаточно длинный отрезок чемпионата, чтобы понять, что какой он тренер», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года. После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.