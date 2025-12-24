Руководство футбольного клуба «Пиза» активно обсуждает возможность назначения Давиде Анчелотти на должность главного тренера.

Давиде Анчелотти globallookpress.com

Сын известного итальянского специалиста Карло Анчелотти рассматривается как один из основных кандидатов на замену Альберто Джилардино, чья позиция в команде становится всё более шаткой. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, клуб ищет неординарное решение и готов обратить внимание на молодого тренера с известной фамилией. Давиде Анчелотти ранее возглавлял бразильский клуб «Ботафого», где привел команду к шестому месту в чемпионате и выходу в квалификацию Кубка Либертадорес. Однако после этого он был уволен.

Ранее Давиде Анчелотти на протяжении многих лет работал в тренерском штабе своего отца в таких клубах, как «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи» и «Эвертон».