Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года.

Рафинья Алькантара globallookpress.com

Бывший игрок «Барселоны», миланского «Интера» и «ПСЖ» решил завершить выступления на высоком уровне. Последним клубом, в котором он играл, стал катарский «Аль-Араби». Туда Алькантара перешел в 2022 году, после ухода из «ПСЖ».

На протяжении своей карьеры Рафинья провел 358 матчей, забив 51 гол и отдав 52 результативные передачи. Среди его достижений — победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА с «Барселоной», а также золотая медаль Олимпийских игр, завоеванная в 2016 году.