Игорь Черевченко покидает пост главного тренера таджикского «Истиклола».

Игорь Черевченко globallookpress.com

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста — со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено. 26 декабря он официально уходит в отпуск, а 31 декабря заканчивается его контракт, который он продлевать не будет.

Что касается интереса к нему со стороны махачкалинского "Динамо", то предложений нам не поступало, клуб уже может вести переговоры напрямую со специалистом», — приводит слова гендиректора клуба Шахзода Сулаймонова Sport24.

Сейчас Черевченко 51 год. Его наряду с Вадимом Евсеевым называют главными претендентами на пост главного тренера махачкалинского «Динамо». С «Истиклолом» российский специалист дважды выигрывал чемпионат Таджикистана (2024, 2025).