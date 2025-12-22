Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре команды в последних матчах.

Гари Невилл globallookpress.com

«В последних двух матчах я заметил несколько вещей. Во-первых, тренер изменился. Очевидно, система, которую, по его словам, он никогда не изменит, — три центральных защитника, двое в полузащите, два крайних защитника и три нападающих — в последних двух матчах была отброшена за ненадобностью. Я рад, что тренер приспосабливается к ситуации, сложившейся в связи с Кубком африканских наций, но я думаю, что есть кое-что, из-за чего он не смог продолжить играть так же, как с "Вест Хэмом" и "Эвертоном". Это могло бы создать тренеру проблемы.

Многое из того, что мы видели в матчах с "Борнмутом" и "Виллой", поможет тренеру сохранить работу и позволит ему что-то построить. "Манчестер Юнайтед" все еще может закончить сезон в первой пятерке, и за последние три недели они три или четыре раза упустили возможность туда попасть, но если они смогут остаться в такой форме после возвращения игроков с Кубка Африки, они смогут чего-то добиться. Рубен Аморим должен сохранить тот же подход, что и в последние пять-шесть дней. Система была доработана, более чем доработана, и я думаю, что Маунт, Кунья, Бруну, Шешко, Мбемо и Диалло — возможно, четверо или пятеро из них — доставят многим командам массу проблем», — цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.