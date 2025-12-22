В ответной игре финала Кубка Бразилии «Коринтианс» переиграл на выезде «Васко да Гама» со счетом 2:1.

Юри Алберто globallookpress.com

Напомним, что первая встреча завершилась нулевой ничьей (0:0). Таким образом, по сумме двух игр «Коринтианс» завоевал престижный трофей.

Главным героем стал бывший форвард «Зенита» Юри Алберто, который открыл счет на 18-й минуте, а затем ассистировал своему партнеру Мемфису Депаю на 63-й. Отметим, что еще один футболист знакомый российским болельщикам Витиньо, просидел всю игру в запасе.

У хозяев отличился нападающий Нуну Морейра (на 41-й).

Для «Коринтианса» это четвертый трофей Кубка Бразилии в истории, последний раз «тимао» брали его в 2009-м.