В 17-м туре испанской Примеры 21 декабря «Бетис» примет «Хетафе» на «Бенито Вильямарин». Игра стартует в 23:00 мск.

«Бетис» имеет 25 очков и в этом матче может обеспечить себе 5 очков отрыва от «Сельты» в борьбе за 6-ю позицию. При этом в двух последних турах севильцы остались без побед.

«Хетафе» имеет 4 поражения в 5 матчах турнира. Команда проиграла 5 из 8 выездных поединков и является единственной, кто ни разу не сыграл в гостях вничью. Клуб имеет 3 поражения подряд с учетом всех турниров. Будет ли сегодня четвертое фиаско?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 1.79 — победа «Бетиса», 3.40 — ничья, 5.55 — победа «Хетафе».

Прогноз ИИ: «Бетис» одержит сухую победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.