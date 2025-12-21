«Лидс» одержал победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
У хозяев дубль оформил Доминик Калверт-Льюин, отличившись на 38-й и 45+4-й минуте. Еще по голу записали на свой счет Итан Ампаду на 60-й минуте и Антон Стах на 90+11-й минуте.
В составе «Кристал Пэлас» единственный гол забил Джастин Девенни на 90+2-й минуте с пенальти.
Результат матча
ЛидсЛидс4:1Кристал ПэласЛондон
1:0 Доминик Калверт-Льюин 38' 2:0 Доминик Калверт-Льюин 45+4' 3:0 Этан Ампаду 60' 3:1 Джастин Девенни 90+2' пен. 4:1 Антон Стах 90+11'
Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл (Джеймс Джастин 80'), Яка Бийол, Бренден Ааронсон (Ао Танака 76'), Этан Ампаду (Илия Груев 87'), Антон Стах, Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин (Жоэль Пироэ 87'), Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 77')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн (Борна Соса 65'), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Уилл Хьюз (Хефферсон Лерма 46'), Адам Уортон, Жан-Филипп Матета (Крисантус Уче 77'), Ереми Пино (Joel Drakes-Thomas 86'), Эдвард Нкетиа (Джастин Девенни 77')
Жёлтые карточки: Лукас Перри 90+1' — Максанс Лакруа 42', Марк Гехи 45+2', Адам Уортон 90+7'
После этого матча «Лидс» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» занимает 8-ю строчку с 26-ю баллами.