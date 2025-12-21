«Лидс» одержал победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

У хозяев дубль оформил Доминик Калверт-Льюин, отличившись на 38-й и 45+4-й минуте. Еще по голу записали на свой счет Итан Ампаду на 60-й минуте и Антон Стах на 90+11-й минуте.

В составе «Кристал Пэлас» единственный гол забил Джастин Девенни на 90+2-й минуте с пенальти.

Результат матча Лидс Лидс 4:1 Кристал Пэлас Лондон 1:0 Доминик Калверт-Льюин 38' 2:0 Доминик Калверт-Льюин 45+4' 3:0 Этан Ампаду 60' 3:1 Джастин Девенни 90+2' пен. 4:1 Антон Стах 90+11' Лидс: Лукас Перри, Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл ( Джеймс Джастин 80' ), Яка Бийол, Бренден Ааронсон ( Ао Танака 76' ), Этан Ампаду ( Илия Груев 87' ), Антон Стах, Габриэль Гудмундссон, Доминик Калверт-Льюин ( Жоэль Пироэ 87' ), Ноа Окафор ( Вильфред Ньонто 77' ) Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Натаниэл Клайн ( Борна Соса 65' ), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Уилл Хьюз ( Хефферсон Лерма 46' ), Адам Уортон, Жан-Филипп Матета ( Крисантус Уче 77' ), Ереми Пино ( Joel Drakes-Thomas 86' ), Эдвард Нкетиа ( Джастин Девенни 77' ) Жёлтые карточки: Лукас Перри 90+1' — Максанс Лакруа 42', Марк Гехи 45+2', Адам Уортон 90+7'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 7 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 9 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 5 Фолы 10

После этого матча «Лидс» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» занимает 8-ю строчку с 26-ю баллами.