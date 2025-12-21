«Лидс» одержал победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев дубль оформил Доминик Калверт-Льюин, отличившись на 38-й и 45+4-й минуте.  Еще по голу записали на свой счет Итан Ампаду на 60-й минуте и Антон Стах на 90+11-й минуте.

В составе «Кристал Пэлас» единственный гол забил Джастин Девенни на 90+2-й минуте с пенальти.

Результат матча

ЛидсЛидсЛидс4:1Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
1:0 Доминик Калверт-Льюин 38' 2:0 Доминик Калверт-Льюин 45+4' 3:0 Этан Ампаду 60' 3:1 Джастин Девенни 90+2' пен. 4:1 Антон Стах 90+11'
Лидс:  Лукас Перри,  Джо Родон,  Паскаль Стрёйк,  Джейден Богл (Джеймс Джастин 80'),  Яка Бийол,  Бренден Ааронсон (Ао Танака 76'),  Этан Ампаду (Илия Груев 87'),  Антон Стах,  Габриэль Гудмундссон,  Доминик Калверт-Льюин (Жоэль Пироэ 87'),  Ноа Окафор (Вильфред Ньонто 77')
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Тайрик Митчелл,  Натаниэл Клайн (Борна Соса 65'),  Марк Гехи,  Максанс Лакруа,  Крис Ричардс,  Уилл Хьюз (Хефферсон Лерма 46'),  Адам Уортон,  Жан-Филипп Матета (Крисантус Уче 77'),  Ереми Пино (Joel Drakes-Thomas 86'),  Эдвард Нкетиа (Джастин Девенни 77')
Жёлтые карточки:  Лукас Перри 90+1'  —  Максанс Лакруа 42',  Марк Гехи 45+2',  Адам Уортон 90+7'

После этого матча «Лидс» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе.  «Кристал Пэлас» занимает 8-ю строчку с 26-ю баллами.