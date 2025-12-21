Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды в матче 17-го тура испанской Примеры против «Жироны» (3:0).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Ребята сделали то, что мы хотели. Мы прессинговали большую часть игры и минимизировали шансы соперника. Тем не менее, у них был угловой, который мог быть фолом Коке и принести жёлтую карточку, и выход один на один, который отразил Облак, сохранив счёт 2:0. Несмотря на это, команда провела хороший матч, контролируя ход игры и стремясь к большему.

Мы должны отметить прогресс, от меньшего к большему. Надеюсь, мы сможем его сохранить; это будет непросто, потому что соперники очень конкурентоспособны. Мы должны продолжать стараться поддерживать этот уровень», — приводит слова Симеоне AS.

После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «матрасники» сыграют против «Реал Сосьедад» 4-го января 2026-го года.