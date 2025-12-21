Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин затронул проблему большого количества травм крестообразных связок у молодых футболистов и считает, что во многом в этом виноваты искусственные поля.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Если смотреть начиная с команд 2002 года, у нас одни "кресты" в каждом годе — это минимум. В некоторых возрастах по нескольку случаев. Есть ли здесь тенденция? Смотрите, во-первых, получилось так, что если взять условно десять таких травм, то пять-шесть случились уже вне нашей академии. Молодые ребята уезжали — например, в "Рубин".

У Кузи — два раза "кресты", и оба раза в "Рубине". У Сандрачука — тоже: один раз в "Уфе", второй — в Махачкале. У Столбова это произошло в "Енисее". То есть они в раннем возрасте переходили, и травмы получали уже там.

Даже у Шилова — он получил эту травму уже в основе. Вот этот переходный момент, когда тело, возможно, еще не до конца готово… Хотя у него, честно говоря, странно: такие толстые связки, он вообще очень крепкий. Не знаю. Мы это много раз обсуждали — в целом тему "крестов" у детей. Общались с разными специалистами.

И, если честно, больше всего грешим на искусственные поля. Потому что раньше, в наше время, по детям мы вообще не знали, что такое "кресты" как травма. Скорее всего, это связано именно с полями.

Раньше вообще не играли на них. Куда ни приезжали — везде были натуральные поля. Песчаные, земляные, какие угодно — но натуральные. И представляете, амортизация на любом таком поле все равно лучше, чем на искусственном. Вот так», — сказал Аршавин «Фонтанке».

Стандартный срок восстановления после разрыва передней крестообразной связки составляет не менее 5-6 месяцев в случае успешной операции.