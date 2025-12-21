Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин затронул проблему большого количества травм крестообразных связок у молодых футболистов и считает, что во многом в этом виноваты искусственные поля.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин globallookpress.com

«Если смотреть начиная с команд 2002 года, у нас одни "кресты" в каждом годе — это минимум.  В некоторых возрастах по нескольку случаев.  Есть ли здесь тенденция?  Смотрите, во-первых, получилось так, что если взять условно десять таких травм, то пять-шесть случились уже вне нашей академии.  Молодые ребята уезжали — например, в "Рубин".

У Кузи — два раза "кресты", и оба раза в "Рубине".  У Сандрачука — тоже: один раз в "Уфе", второй — в Махачкале.  У Столбова это произошло в "Енисее".  То есть они в раннем возрасте переходили, и травмы получали уже там.

Даже у Шилова — он получил эту травму уже в основе.  Вот этот переходный момент, когда тело, возможно, еще не до конца готово… Хотя у него, честно говоря, странно: такие толстые связки, он вообще очень крепкий.  Не знаю.  Мы это много раз обсуждали — в целом тему "крестов" у детей.  Общались с разными специалистами.

И, если честно, больше всего грешим на искусственные поля.  Потому что раньше, в наше время, по детям мы вообще не знали, что такое "кресты" как травма.  Скорее всего, это связано именно с полями.

Раньше вообще не играли на них.  Куда ни приезжали — везде были натуральные поля.  Песчаные, земляные, какие угодно — но натуральные.  И представляете, амортизация на любом таком поле все равно лучше, чем на искусственном.  Вот так», — сказал Аршавин «Фонтанке».

Стандартный срок восстановления после разрыва передней крестообразной связки составляет не менее 5-6 месяцев в случае успешной операции.