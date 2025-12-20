Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против «Вильярреала» в 17-м туре Примеры.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Каждая игра важна, но мы играем против команды со своей философией, с прямым стилем игры.  Это невероятная команда, за последние годы она значительно выросла.  Они играют очень хорошо.  Кубок, Лига чемпионов и Ла Лига — это совершенно разные вещи.  Для каждой команды матч с "Барселоной" — это игра года.  Уверен, они будут крайне мотивированы», — приводит слова Флика AS.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 21 декабря.  Начало игры — в 18:15 мск.