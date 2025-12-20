Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против «Вильярреала» в 17-м туре Примеры.
«Каждая игра важна, но мы играем против команды со своей философией, с прямым стилем игры. Это невероятная команда, за последние годы она значительно выросла. Они играют очень хорошо. Кубок, Лига чемпионов и Ла Лига — это совершенно разные вещи. Для каждой команды матч с "Барселоной" — это игра года. Уверен, они будут крайне мотивированы», — приводит слова Флика AS.
Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 21 декабря. Начало игры — в 18:15 мск.