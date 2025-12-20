Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии полузащитника Педри и форварда Роберта Левандовского перед матчем с «Вильярреалом».

«Педри не сможет принять участие в матче. Я этому не рад, но это часть футбола. Думаю, он будет готов к следующей игре, к встрече с "Эспаньолом". У него проблемы с подколенным сухожилием. Педри мог бы сыграть, но риск велик. Мы должны позаботиться о нём и убедиться, что он получает необходимое лечение. Не можем рисковать. Сейчас это лучшее, что можно сделать. Он нужен нам в предстоящих матчах с "Эспаньолом" и в Суперкубке. Необходимо адаптироваться, потому что у нас в команде много качественных игроков.

Левандовский? С ним всё в порядке, он готов играть. Может сыграть в матче с "Вильярреалом". Не хотели рисковать им в Кубке. Это хорошая новость», — приводит слова Флика AS.

Напомним, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 21 декабря. Начало игры — в 18:15 мск.