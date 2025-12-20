Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии полузащитника Педри и форварда Роберта Левандовского перед матчем с «Вильярреалом».

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Педри не сможет принять участие в матче.  Я этому не рад, но это часть футбола.  Думаю, он будет готов к следующей игре, к встрече с "Эспаньолом".  У него проблемы с подколенным сухожилием.  Педри мог бы сыграть, но риск велик.  Мы должны позаботиться о нём и убедиться, что он получает необходимое лечение.  Не можем рисковать.  Сейчас это лучшее, что можно сделать.  Он нужен нам в предстоящих матчах с "Эспаньолом" и в Суперкубке.  Необходимо адаптироваться, потому что у нас в команде много качественных игроков.

Левандовский?  С ним всё в порядке, он готов играть.  Может сыграть в матче с "Вильярреалом".  Не хотели рисковать им в Кубке.  Это хорошая новость», — приводит слова Флика AS.

Напомним, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 21 декабря.  Начало игры — в 18:15 мск.