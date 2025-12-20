Нападающий «Баварии» Луис Диас высказался о своем стиле игры.

Луис Диас — нападающий «Баварии» globallookpress.com

Футболист согласился с мнением главного тренера мюнхенцев Венсана Компани о том, что игра бразильца — хаотическое творчество.

«Да, это абсолютно так (смеётся). Мне нравится хаос. Стараюсь получать от него как можно больше удовольствия. Конечно, проявляя необходимую самоотдачу, ты делаешь всё, что просит тренер. Но ещё я хочу наслаждаться этим стилем игры и создавать такие хаотичные моменты.

Для меня это принципиально важно, потому что живу на поле как игрок, который доставляет сопернику головную боль», — приводит слова Диаса The Guardian.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Баварию» 13 матчей в рамках Бундеслиги, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.