Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, кого считает лучшим голкипером РПЛ в данный момент.

Станислав Акгацев globallookpress.com

Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить (Антона) Митрюшкина («Локомотив») и (Максима) Бориско («Балтика»), они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, — сказал Малафеев «Матч ТВ».

«Краснодар» уверенно лидирует в РПЛ после 18 туров, заработав 40 очков. Станислав Акгацев в девяти из 18 матчей не позволил соперникам забить гол. «Зенит», набравший 39 очков, занимает второе место, а в активе Даниила Адамова девять «сухих» матчей в 14 проведенных играх.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой позиции. Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности в трех из 14 матчей.