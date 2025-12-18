Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался впечатлен игрой российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонов в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1).

«Сафонов? Он великолепен. У нас сейчас два действительно первоклассных вратаря. Отразить четыре удара в серии пенальти — это нечто потрясающее», — цитирует RMC слова Аль-Хелафи.

Сафонов завоевал шестой трофей с парижским клубом, в послематчевой серии пенальти он отразил четыре удара подряд и по итогам встречи был признан лучшим игроком.