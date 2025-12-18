Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин стал лидером группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 по количеству отбитых ударов и сейвов после шести туров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Никита Хайкин globallookpress.com

По данным источника, 28-летний вратарь с российскими корнями отразил 37 ударов, совершив 21 сейв. Хайкин лидирует и по отражённым ближним ударам (до 10 метров) — 21 штука.

Никита выступает за норвежский клуб с 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 40 матчей на клубном уровне, пропустив 45 голов и 14 раз сохранив ворота «на замке».