Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри готов пригласить 41-летнего защитника Тиагу Силву в команду. Об этом сообщает ESPN.

Тиагу Силва globallookpress.com

Стало известно, что в «Милане» хотят подписать контракт с Силвой до конца нынешнего сезона. Защитник имеет желание подготовиться к чемпионату мира 2026-го года в Европе.

Тиагу Силва уже расторг контракт с «Флуминенсе». В 2025-м году защитник провел за бразильскую команду 25 матчей в рамках чемпионата страны и забил 2 гола.

«Милан» располагается на 2-й позиции в таблице Серии А с 32 очками в активе, отставая от лидерства на 1 балл.