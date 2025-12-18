Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«С раннего детства это была очень большая моя мечта — попасть в сборную России. Я плавно к ней шел. Когда начался прошлый сезон, я прям бредил попасть в сборную России», — приводит слова Акгацева Sport24.

На данный момент 22-летний голкипер провел за национальную команду четыре матча. Агкацев в текущем сезоне провел за «Краснодар» 20 матчей, в девяти из которых отстоял «на ноль». Контракт футболиста действует до 30 июня 2029 года.