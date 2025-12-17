Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о повышении уровня РПЛ после понижения числа легионеров.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Автоматически не повысит. Это сложная тема. Взять "Балтику". Я не скажу, что там решающую роль играют иностранцы. Да, есть Хиль, благодаря которому команда забивает. Но отечественные футболисты благодаря качественной работе главного тренера развиваются, поднимаются на новый уровень. То есть тренеры тоже должны способствовать росту наших ребят. В "Локомотиве" тоже российские футболисты вполне конкурентные с иностранцами. Там, правда, мало легионеров. Но, тем не менее, ребята растут. Я для себя так определял качественную работу тренера — первое — результат, прибавляет ли команда или нет.

И второе — развиваются ли игроки. А когда у тренера сильные футболисты вдруг начинают играть слабо, нужно задуматься о том, в ту сторону тренер их ведет или нет. Наставник — очень важная фигура, которую мы принижаем. Говорят, что роль тренера — десять процентов, но на самом деле это не так», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщал о планах по введению нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, согласно которому количество иностранных футболистов в заявке команд снизится с 13 до 10, а одновременно выходящих на поле — с 8 до 5.