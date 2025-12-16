«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту.

Алекс Скотт globallookpress.com

По данным The Sun, «красные дьяволы» планируют обновить состав летом, и английский хавбек может стать одной из целей. Скотт выступает за «вишен» с лета 2023 года, записав на свой счет 67 матчей во всех турнирах (3 гола, 4 ассиста). Его контракт действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость равняется 30 миллионам евро.

«Манчестер Юнайтед» после 16-ти матчей идет на седьмой строчке, набрав 26 баллов. «Борнмут» записал в актив 21 очко за этот же период и занимает 13-ю строчку.