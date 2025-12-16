Полузащитник «Марселя» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг стал одной из главных целей «Ювентуса» на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринцы хотят укрепить полузащиту без дорогих покупок, но ни руководство «Марселя», ни тренер Роберто Де Дзерби не готовы отпускать датчанина, важного для команды. «Ювентус» предлагает обмен на Мануэля Локателли, которого высоко ценит Де Дзерби.

Хейбьерг за «Марсель» в текущем сезоне сыграл в 14-ти матчах, записав на свой счет два забитых мяча, одну голевую передачу и две желтые карточки. Трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.