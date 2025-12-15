Заслуженный мастер спорта, бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался по поводу возвращения в «Локомотив» своего бывшего партнера Сергея Овчинникова.

Дмитрий Сычев globallookpress.com

«Это потрясающий ход руководства и суперистория с точки зрения традиций, преемственности поколений. Дети в клубе должны смотреть на людей таких как Овичнников, которые ковали успехи "Локомотива" в прошлом», — сказал Сычев «Чемпионату».

55-летний Овчинников стал директором академии «Локомотива» в ноябре 2025 года. Вместе с Сычевым они играли много лет в составе железнодорожников и сборной России.