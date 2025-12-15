Агент нападающего греческого ПАОКа Федора Чалова Шандор Варга высказался о будущем россиянина в греческом клубе.

Федор Чалов globallookpress.com

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой.

Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», — цитирует Варгу «Советский Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Чалов провел 21 матч в составе греческой команды, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.