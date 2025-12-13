Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что нынешнее положение команды в чемпионате его не устраивает, и высказался о важности предстоящего матча с «Брайтоном энд Хоув Альбион».

Арне Слот globallookpress.com

«Первым признаю, 10-е место — это недостаточно для такого клуба, как Ливерпуль. Да, в этом сезоне лига стала ещё более конкурентной, чем когда-либо. В данный момент Брайтон опережает нас в турнирной таблице по разнице голов, в этом сезоне они уже добились очень хороших результатов, имея в своем составе высококлассных игроков», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет против «Брайтона» сегодня, 13 декабря на «Энфилде» в 18:00 по московскому времени.