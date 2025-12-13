Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд английской Премьер-лиги по общему количеству результативных действий за один клуб в матче 16-го тура АПЛ против «Брайтона».

Мохамед Салах globallookpress.com

Египтянин вышел на замену на 26-й минуте и на 60-й отметился голевой передачей на Уго Экитике, что принесло второй гол «Ливерпуля» (2:0).

Таким образом, Салах довел показатель до 277 результативных действий за мерсисайдцев в Премьер-лиге — 188 голов и 89 ассистов, обойдя предыдущий рекорд Уэйна Руни (276 за «Манчестер Юнайтед»).

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 11 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.