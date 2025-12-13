Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал текущую форму хавбека Коула Палмера в преддверии игры 16-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Коул Палмер globallookpress.com

«Коул Палмер в порядке. Ему лучше, он готов к игре, и у него будет еще одна тренировка. Сегодня после тренировки с общей группе у него были смешанные чувства, но с ним все в порядке», — приводит BBC слова Марески.

23-летний Палмер недавно вернулся в строй после травмы и уже сыграл в ЛЧ против «Аталанты» (1:2) 9 декабря.

Игра с «Эвертоном» состоится 13 декабря в 18:00 (мск) на домашнем стадионе «Челси».