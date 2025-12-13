Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард готов временно возглавить команду в случае увольнения Арне Слота, информирует издание Football Insider.

Стивен Джеррард globallookpress.com

По данным источника, несколько дней назад руководство мерсисайдцев провело секретные переговоры с бывшим капитаном клуба и он дал согласие тренировать команду.

При этом Джеррарду придется отказаться от зарплаты, которую он получает после увольнения из саудовского «Аль-Иттифака».

Стиви Джи имеет опыт работы в АПЛ, с 2021 по 2022 год он тренировал «Астон Виллу».