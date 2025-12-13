Основной голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье восстановился после травмы.

Люка Шевалье globallookpress.com

«Люка вернулся в расположение команды и сегодня тренировался наравне со всеми», — сообщил главный тренер парижан Луис Энрике в интервью официальному сайту клуба.

Всего в этом сезоне 24-летний голкипер провел 20 матчей и пропустил в них 22 гола, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Последние два матч в воротах «ПСЖ» провел его конкурент россиянин Матвей Сафонов, с которым команда разгромила в Лиге 1 «Ренн» (5:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) в ЛЧ.