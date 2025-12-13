«Фулхэм» с 20 очками поднялся на 13-е место в АПЛ, «Бернли» с 10 баллами остался на 19-й позиции в турнирной таблице.

Чимуанья Угочукву (21') и Оливер Сонне (86') отличились у хозяев.

Голами в составе победителей отметились Эмиль Смит-Роу (9'), Калвин Бэсси (31') и Гарри Уилсон (58').

«Фулхэм» обыграл в гостях «Бернли» в матче 16-го тура АПЛ — 3:2.

