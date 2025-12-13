«Фулхэм» обыграл в гостях «Бернли» в матче 16-го тура АПЛ — 3:2.
Голами в составе победителей отметились Эмиль Смит-Роу (9'), Калвин Бэсси (31') и Гарри Уилсон (58').
Чимуанья Угочукву (21') и Оливер Сонне (86') отличились у хозяев.
Результат матча
БёрнлиБёрнли2:3ФулхэмЛондон
0:1 Эмиль Смит-Роу 9' 1:1 Лесли Угочукву 21' 1:2 Кэлвин Бейсси 31' 1:3 Гарри Уилсон 58'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Аксель Туанзебе (Оливер Сонне 77'), Яльмар Экдаль, Максим Эстеве, Квилиндсхи Хартман, Лесли Угочукву, Джош Каллен, Флорентину Луиш (Зиан Флемминг 62'), Лайл Фостер (Маркус Эдвардс 62'), Армандо Броя, Якоб Бруун Ларсен (Джейдон Энтони 77')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе, Эмиль Смит-Роу, Гарри Уилсон, Сандер Берге, Рауль Хименес (Саша Лукич 79'), Алекс Айуоби (Джошуа Кинг 79')
Жёлтые карточки: Джош Каллен 66' — Йоаким Андерсен 38', Кенни Тете 82'
«Фулхэм» с 20 очками поднялся на 13-е место в АПЛ, «Бернли» с 10 баллами остался на 19-й позиции в турнирной таблице.