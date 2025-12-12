Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

Джон Кордоба
Джон Кордоба globallookpress.com

«Первый, кто приходит в голову — Кордоба.  Особенно по последним матчам, когда видим его глаза, агрессию.  Он, может быть, чересчур даже агрессивно играет, где‑то на грани фола.  У него стиль такой, когда надо продавливать.  За это он тоже получает.  Он ведет за собой команду уже на протяжении нескольких сезонов.  В моментах, когда где‑то что‑то не получается, он берет все на себя.

В последнем матче с ЦСКА мы опять его увидели в центре внимания.  Он забил тогда, когда нужно было, когда у команды ничего не получалось.  У ЦСКА были какие‑то надежды на этот матч, а он своими действиями переломил ход игры.  Это заслуживает уважения.  Хотя, честно говоря, для меня, как для нападающего по европейским меркам он не самый сильный игрок.  Для нашего чемпионата — да, по европейским меркам — нет.  У него есть проблемы с техническими качествами.  Понятно, что у него желание огромное, но если сравнивать его с хорошими стабильными нападающими в Европе, то они сильные.  По сравнению с нашими игроками Кордоба выделяется», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Кордоба в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за «Краснодар» 16 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.