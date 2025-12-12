Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Первый, кто приходит в голову — Кордоба. Особенно по последним матчам, когда видим его глаза, агрессию. Он, может быть, чересчур даже агрессивно играет, где‑то на грани фола. У него стиль такой, когда надо продавливать. За это он тоже получает. Он ведет за собой команду уже на протяжении нескольких сезонов. В моментах, когда где‑то что‑то не получается, он берет все на себя.

В последнем матче с ЦСКА мы опять его увидели в центре внимания. Он забил тогда, когда нужно было, когда у команды ничего не получалось. У ЦСКА были какие‑то надежды на этот матч, а он своими действиями переломил ход игры. Это заслуживает уважения. Хотя, честно говоря, для меня, как для нападающего по европейским меркам он не самый сильный игрок. Для нашего чемпионата — да, по европейским меркам — нет. У него есть проблемы с техническими качествами. Понятно, что у него желание огромное, но если сравнивать его с хорошими стабильными нападающими в Европе, то они сильные. По сравнению с нашими игроками Кордоба выделяется», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Кордоба в нынешнем сезоне РПЛ сыграл за «Краснодар» 16 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.