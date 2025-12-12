Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону».

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Меня это не беспокоит. Я стараюсь не обращать на это особого внимания, но знаю, что про это говорят. Это повсюду в социальных сетях. Я полностью сосредоточен на этом сезоне, на том, что ждет меня впереди вместе с "Атлетико". Поэтому я стараюсь отложить эти слухи в сторону и думать о себе, своем развитии как игрока и о победах», — цитирует Альвареса Marca.

В текущем сезоне 25-летний Альварес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал четыре результативными передачами.