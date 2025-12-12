Завершились три встречи 5-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Страсбург» обыграл в гостях «Абердин» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Мартиаль Годо на 35-й минуте.
Результат матча
АбердинЛига конференций. Этап лиги0:1СтрасбургСтрасбург
0:1 Марсьяль Годо 35'
Абердин: Димитар Митов, Ники Девлин (Грэм Шинни 78'), Матс Кнустер (Кевин Нисбет 78'), Джек Милн, Адиль Аушиш, Стюарт Армстронг (Алфи Доррингтон 78'), Топи Кескинен (Кусини Йенги 66'), Йеспер Карлссон, Марко Лазетич (Николас Миланович 65'), Dylan Lobban, Alexander Jensen
Страсбург: Бен Чилвел, Эндрю Омобамиделе, Гела Дуэ (Феликс Лемарешаль 59'), Кендри Паэс (Исмаэль Дукуре 59'), Рафаэль Луис (Мамаду Сарр 58'), Матис Амугу, Рабби Нзингула (Диегу Морейра 84'), Марсьяль Годо (Хоакин Паникелли 70'), Самуэль Амо-Амейо, Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Матс Кнустер 7', Dylan Lobban 75' — Кендри Паэс 20', Рафаэль Луис 33', Гела Дуэ 39', Рабби Нзингула 82'
«Страсбург» возглавил общую таблицу Лиги конференций с 13 очками, «Абердин» с 2 баллами остался на 33-й позиции.
В параллельных встречах «КуПС» сыграл нулевую ничью с «Лозанной», а «Линкольн» обыграл «Сигму» — 2:1.