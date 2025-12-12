Завершились три встречи 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Страсбург» обыграл в гостях «Абердин» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Мартиаль Годо на 35-й минуте.

Результат матча

Абердин Лига конференций. Этап лиги 0:1 Страсбург Страсбург

0:1 Марсьяль Годо 35'

Абердин: Димитар Митов, Ники Девлин ( Грэм Шинни 78' ), Матс Кнустер ( Кевин Нисбет 78' ), Джек Милн, Адиль Аушиш, Стюарт Армстронг ( Алфи Доррингтон 78' ), Топи Кескинен ( Кусини Йенги 66' ), Йеспер Карлссон, Марко Лазетич ( Николас Миланович 65' ), Dylan Lobban, Alexander Jensen

Страсбург: Бен Чилвел, Эндрю Омобамиделе, Гела Дуэ ( Феликс Лемарешаль 59' ), Кендри Паэс ( Исмаэль Дукуре 59' ), Рафаэль Луис ( Мамаду Сарр 58' ), Матис Амугу, Рабби Нзингула ( Диегу Морейра 84' ), Марсьяль Годо ( Хоакин Паникелли 70' ), Самуэль Амо-Амейо, Lucas Hogsberg, Mike Penders

Жёлтые карточки: Матс Кнустер 7', Dylan Lobban 75' — Кендри Паэс 20', Рафаэль Луис 33', Гела Дуэ 39', Рабби Нзингула 82'