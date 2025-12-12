Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин рассказал, какой российский клуб считает самым популярным в Европе.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Я думаю, что "Зенит" — это самая популярная команда в Европе. Они регулярно играли в Лиге чемпионов и выигрывали большие матчи. Плюс петербуржцы всегда покупали много иностранцев, которым платили большие деньги. За последние 10 лет "Зенит" точно самый популярный клуб в Европе. Про команду все узнали со времён победы в Суперкубке УЕФА. Но "Спартак" тоже знают и помнят многие. Просто "Зенит" чаще фигурирует и заявляет о себе в еврокубках. Про них помнят все», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Напомним, что «Зенит» выиграл шесть из последних семи чемпионств РПЛ, а в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице по итогам первой части.