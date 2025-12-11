«Нант» объявил об увольнении Луиша Каштру с поста главного тренера. 45-летний португальский специалист покинул клуб вместе с тренерским штабом. Каштру возглавлял команду с июля 2025 года.

Луиш Каштру globallookpress.com

Под его руководством «Нант» провел 15 матчей, в которых одержал две победы, пять раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

Сейчас «Нант» с 11 очками после 15 туров занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Исполнять обязанности главного тренера будет марокканец Ахмед Кантари, уже имевший опыт работы в клубе.