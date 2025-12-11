Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о календаре матчей для команд из Бундеслиги.

Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии» globallookpress.com

«Зимняя пауза в Германии — это, безусловно, важный фактор. Мне очень нравится играть, и я много играю, но зимняя пауза — это все равно хорошо, я с нетерпением ее жду. (Во время нее) можно отключиться, зарядиться энергией, а затем начать новый год.

Много говорят о загруженном календаре, но не нам, немцам, говорить об этом. Конечно, впереди еще две игры Лиги чемпионов, но в остальном за последние десять лет количество матчей не увеличилось.

У нас в лиге всего 18 клубов, в других странах их больше, а в некоторых даже проводится второй кубковый турнир. Так что никто в Бундеслиге не должен жаловаться на слишком большое количество игр», — сказал Киммих Kicker.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Баварию» 12 матчей в рамках Бундеслиги, забил гол и сделал 3 голевых передачи.