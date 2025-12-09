Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими присоединится к национальной команде для подготовки к Кубку африканских наций, сообщает французский портал Footmercato.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Игрок сейчас восстанавливается после травмы связок голеностопа, полученной в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2) в стыке с Луисом Диасом. Его участие в турнире остается под вопросом.

Хакими будет сопровождать медицинский специалист «ПСЖ», который скоординирует усилия со штабом тренера Валида Реграги. Парижане рассчитывают на возвращение защитника на поле сразу после африканского первенства.