В матче 14-го тура итальянской Серии А «Парма» на выезде победила «Пизу» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Адриан Бенедичак с пенальти на 40-й минуте.
Результат матча
ПизаПиза0:1ПармаПарма
0:1 Адриан Бенедычак 40' пен.
Пиза: Симоне Скуффет, Артуро Калабрези (Стефано Морео 76'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори (Эбенезер Акинсанмиро 46'), Идрисса Туре, Габриэле Пиччинини, Михел Эбишер, Мариус Марин (Мехди Лери 46'), Хенрик Мейстер (Маттео Трамони 84'), M'Bala Nzola
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Якоб Ондрейка (Оливер Сёренсен 59'), Мандела Кейта, Науэль Эстевес, Адриан Бернабе (Кристиан Ордоньес 75'), Матео Пельегрино, Адриан Бенедычак (Гаэтано Ористанио 75'), Sascha Britschgi
Жёлтые карточки: Михел Эбишер 68', Идрисса Туре 83' — Адриан Бенедычак 41', Эмануэле Валери 49'
Победа позволила «Парме» набрать 14 очков. Команда поднялась на четырнадцатое место в турнирной таблице. В активе «Пизы» осталось 10 баллов и 18-я строчка.