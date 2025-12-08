Победа позволила «Парме» набрать 14 очков. Команда поднялась на четырнадцатое место в турнирной таблице. В активе «Пизы» осталось 10 баллов и 18-я строчка.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Адриан Бенедичак с пенальти на 40-й минуте.

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Парма» на выезде победила «Пизу» со счетом 1:0.

2.05

