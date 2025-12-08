прогноз на матч Серии A, ставка за 3.33

8 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Пиза» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы сражаются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Пиза» на один балл отстает от 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пизанцы уступили «Интеру» (0:2).

До того команда не уступила «Сассуоло» (2:2). А вот поединок с «Кремонезе» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Пиза» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Пизанцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует редкие успешные поединки с блеклыми.

Причем «Пиза» традиционно неудачно противостоит «Парме». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Пизанцы намерены выкарабкаться из опасной зоны.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Парма» уступила «Болонье» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Удинезе» (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Верону» (2:1).

При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Зион Сузуки, Алессандро Чиркьяти — травмированы.

Состояние команды: Пармезанцы нынче переживают сложный период. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Парма» явно не преуспевает в плане реализации. Команде явно недостает пресловутой монолитности.

Команда уже два с половиной года не проигрывает «Пизе». Да и в кадровом плане пармезанцы выглядят вполне-себе симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Пармезанцы постараются вернуться на победный путь и оторваться от зоны вылета.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Пармезанцы уступили в 2 своих последних матчах

«Пиза» уступила «Парме» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Парма» намерена оторваться от опасной зоны, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Пиза» нынче крайне нестабильна.

3.33 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Пиза» — «Парма» позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Победа «Пармы» за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.40 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Пиза» — «Парма» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40