Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвел итоги первой части сезона РПЛ для своей команды.
«Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Очков набрали меньше, чем в прошлом году. Второй год бывает сложнее — об этом многие забывают. Никто не ожидал легкого сезона, тем более мы отдали своих ведущих игроков. Новички пока толком в состав не влились и сыграли не очень много времени. Я не могу сказать, что вина исключительно на главном тренере. Это наша общая вина. Мы исправимся», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
Махачкалинцы на данный момент занимают 13-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 18 встреч. Команда не может выиграть в последних пяти матчах во всех турнирах.