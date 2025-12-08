Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвел итоги первой части сезона РПЛ для своей команды.

Гамид Агаларов («Динамо» Мх) globallookpress.com

«Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Очков набрали меньше, чем в прошлом году. Второй год бывает сложнее — об этом многие забывают. Никто не ожидал легкого сезона, тем более мы отдали своих ведущих игроков. Новички пока толком в состав не влились и сыграли не очень много времени. Я не могу сказать, что вина исключительно на главном тренере. Это наша общая вина. Мы исправимся», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Махачкалинцы на данный момент занимают 13-е место в РПЛ, набрав 15 очков за 18 встреч. Команда не может выиграть в последних пяти матчах во всех турнирах.