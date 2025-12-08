Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги игры 14-го тура Серии А, в котором его команда переиграл «Ювентус» со счетом 2:1.

Лучано и Антонио globallookpress.com

«Игроки заслуживают всех комплиментов, мы можем только благодарить их, потому что в момент крайних трудностей и при таком ограниченном выборе они совершают невероятные вещи.

Каждый, кто выходит на поле, проявляет огромный характер и чувство ответственности. Эти парни так сильно выросли в этом плане, и это наполняет меня гордостью, потому что они прочувствовали то, что мы делаем, поняли сложность момента и дали выдающиеся ответные реакции.

Скотт Мактоминай и остальные делают нечто экстраординарное, просто беря на себя ответственность и продвигаясь вперед. Я считаю, что Эльиф Эльмас в своем первом старте в Серии А был выдающимся», — цитирует алленаторе «Наполи» DAZN.

После 14 сыгранных туров чемпионата Италии «Наполи» лидирует с 31 очком.