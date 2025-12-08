Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи подвел итоги первой части сезона для своей команды.

Жоау Батчи globallookpress.com

«Важно позитивно закончить год. Мы уезжаем в отпуск, находясь на первом месте в таблице. Это самое главное, что сможет укрепить нашу позицию, наш фокус на основной цели. Нет ничего лучше, чем уйти на паузу на первом месте. Это даст нам больше уверенности по возвращении продолжать двигаться в правильном направлении», — цитирует Батчи пресс-служба «быков».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.