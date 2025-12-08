Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо может в скором времени лишиться своей должности, сообщает El Mundo.
По информации источника, руководство клуба примет решение об увольнении испанского специалиста в случае поражения от «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов.
Утверждается, что в качестве преемников Алонсо рассматриваются Зинедин Зидан и Юрген Клопп.
В последних пяти матчах Ла Лиги «сливочные» одержали только одну победу и занимают 2-е место в турнирной таблице с 36 очками в активе.
Матч с «Манчестер Сити» состоится в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 10 декабря.