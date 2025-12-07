Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе в матче с «Сочи» (4:2).

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Хороший матч по результату.  Завершаем календарный год в хорошем настроении.  Мы были ближе к пятому мячу, чем к тому, чтобы пропустить второй.  Это уже ладно, это следующий этап работы.  В хорошем настроении завершаем календарный год.  Уходим в отпуск, где приложим все усилия, чтобы двигаться только вперед.

Мы нацелены на то, чтобы двигаться вперед.  Будем грызться, цепляться и двигаться вперед», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Сочи» остается на последней, 16-й позиции с девятью очками.