Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе в матче с «Сочи» (4:2).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Хороший матч по результату. Завершаем календарный год в хорошем настроении. Мы были ближе к пятому мячу, чем к тому, чтобы пропустить второй. Это уже ладно, это следующий этап работы. В хорошем настроении завершаем календарный год. Уходим в отпуск, где приложим все усилия, чтобы двигаться только вперед.

Мы нацелены на то, чтобы двигаться вперед. Будем грызться, цепляться и двигаться вперед», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Сочи» остается на последней, 16-й позиции с девятью очками.